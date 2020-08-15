4 игрока сборной Украины в бельгийской битве: ошибка и гол Пластуна, "сухой" Яремчук, неожиданная победа Макаренко

Лига Жупиле, 2 тур

Гент – Кортрейк – 1:2

Голы: Пластун, 59 – Моффи, 22, ван дер Брюгген, 83

Бельгийский чемпионат стартовал на прошлой неделе. Во втором туре состоялся интересный для украинских болельщиков матч – Гент принимал Кортрейк. Евгений Макаренко приехал в гости к Роману Яремчуку, Игорю Пластуну и Роману Безусу. Все 4 игрока попали в расширенный список сборной Украины перед матчами Лиги наций.

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Яремчук и Пластун вышли в стартовом составе Гента, а Безус начинал в запасе. Макаренко по другую сторону баррикад получил место в полузащите Кортрейка.

Роман Яремчук: много ударов, ноль голов

Основной форвард сборной на старте встречи заработал острый штрафной, с которого едва не забил Кастро-Монтес. Гент владел инициативой и постоянно атаковал, поэтому Яремчук находился в центре внимания. Роман неплохо двигался впереди, постоянно искал свободные зоны, открывался под передачи и обыгрывался с партнерами.

А вот на втором этаже чувствовал себя не так комфортно. На него часто навешивали с обоих флангов, но выиграть верховую борьбу Яремчуку не удавалось – соперники все снимали. Когда же он оттягивался глубже и получал передачи лицом к чужим воротам, возникала острота.

Украинский нападающий издалека разряжал пушку. Сначала удар не шел, но потом Роман пристрелялся и заставил голкипера Кортрейка вступать в игру. В конце первого тайма Якубех с трудом вытащил мяч из угла своих ворот, а после перерыва – достал из-под перекладины. Уже на последних минутах Яремчук с острого угла пытался энный раз переправить мяч в сетку, однако вновь проиграл дуэль вратарю.

Игорь Пластун: результативная ошибка и реабилитация

Пластун в предыдущем туре получил неприятную травму пениса, с которой попал на страницы многих европейских СМИ, но перед матчем тренер заявил, что с Игорем все в порядке, он готов выйти на поле.

По Пластуну сегодня наблюдалась привычная история: прекрасен на мяче, слаб без мяча. Гент строил атаки из глубины, зажав гостей на их половине, а украинский центрбек принимал активное участие в билд-апе команды.

Игорь не ограничивался короткими передачами ближнему (хотя одна из таких могла обрезать всю команду), а исполнял точные диагонали и разрезал редуты Кортрейка вертикальными передачами. В общем и целом, все было прекрасно, пока оппонент не переходил в атаку.

И тогда возникали проблемы с позиционной игрой и попытками сыграть в отборе. Когда Гент пропустил, Пластун стал одним из антигероев эпизода. 29-летний защитник позволил Моффи свободно принять мяч перед штрафной, после чего самоустранился ужасным подкатом в никуда. Комментатор не раз говорил об ошибке Игоря, бельгийская пресса пишет, что он очень легко позволил себя обыграть.

Во втором тайме Пластун реабилитировался голом в чужие ворота – пришел на угловой и головой переправил мяч в сетку, сравняв счет. Украинец забил во втором матче подряд! А в компенсированное время мог еще и ассистировать – сбросил на пустые ворота Кляйндинсту, но тот не забил.

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Роман Безус: освежил атаку Гента

Третий украинец появился в составе Гента после перерыва и сразу стал центральной фигурой на поле. Каждая атака хозяев шла через Безуса. Роман избегал поперечных передач и в каждой ситуации искал возможность обострить.

Благодаря ему атаки Гента стали более разнообразными и быстрыми. На первой минуте пребывания на поле Безус отобрал мяч на чужой половине и прострелил в штрафную, что привело к моменту Яремчука. Затем классно подал на дальнюю штангу тому же Кляйндинсту – партнер не замкнул.

Украинская связка еще не раз была близка к созданию голевой возможности – не сложилось. Гент встретил финальный свисток на щите.

Евгений Макаренко: хороший элемент команды-победителя

Солидный матч в исполнении Макаренко, который стал частью монолитной двухуровневой обороны Кортрейка. Где-то мог сыграть плотнее, где-то мог лучше прочитать эпизод. Однако в целом не выпадал из полузащиты команды, держа низкую позиционную защиту.

Евгению не хватает скорости (запорол перспективную контратаку), но когда нужно было в статике вырезать точную передачу вперед – он принимал грамотные решения. И исполнение не подводило. Менял вектор атак, продвигал мяч, легко отыгрывав соперников. Макаренко подает все угловые Кортрейка.

Нужно признать, что со стандартов гости ничего не создали, но на последних минутах вырвали у вице-чемпиона победу голом ван дер Брюггена. Кортрейк набрал первые очки в сезоне, а вот Гент остался после двух туров с нулем.

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