4 игрока Манчестер Юнайтед забили 10 и больше голов за сезон АПЛ впервые за 23 года

Сразу 4 игрока Манчестер Юнайтед отмечаются хорошей результативностью в текущем сезоне чемпионата Англии.

В матче 32-го тура чемпионата Англии между Манчестер Юнайтед и Уотфордом игроки "красных дьяволов" Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль отличились голами, которые стали для них 10-ми в текущем розыгрыше АПЛ.

Следовательно, этот сезон стал первым с 1992/1993-го, когда сразу 4 игрока Манчестер Юнайтед забили 10 и больше голов в течение одного сезона АПЛ. Кроме Рашфорда и Марсьяля эту отметку преодолели Лукаку (11 голов) и Погба (12 голов).

Рашфорд установил новое личное достижение в АПЛ

В сезоне 1992/1993 десять и более голов забивали следующие футболисты: Эрик Кантона, Пол Скоулз, Энди Коул и Райан Гиггз.

