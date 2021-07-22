Дебютант третьего по силе дивизиона – Левый берег – попытается повыситься в классе с помощью легендарных украинских футболистов.

Как известно, одним из новичков нынешней Второй лиги станет киевская команда Левый берег. О серьезности амбиций клуба говорит состав команды, который сформировали легендарные ветераны украинского футбола.

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По информации Meta Ratings, среди других команду в группе А третьего по силе дивизиона будут представлять: вратари Виталий Рева и Антон Ситников, полевые игроки Александр Акименко, Виктор Берко, Сергей Воронин, Александр Гуськов, Андрей Запорожан, Николай Ищенко, Олег Карамушка, Владимир Коваль, Павел Ксенз, Василий Курко, Тарас Пинчук и Артем Старгородский.

Напомним, Левый берег в прошлом сезоне в чемпионате Украины среди любителей занял 6-ю строчку в своей группе.

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