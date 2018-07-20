45-миллионный новичок Реала Родриго покинул поле на руках врача после грубого фола Фелипе Мело

Будущий новичок мадридского Реала, нападающий Сантоса Родриго Силва де Гоис стал жертвой грязной атаки хавбека Палмейраса Фелипе Мело в очном противостоянии команд.

17-летний форвард неприятно столкнулся с бразильским ветераном, сообщает Marca.

В матче Сантоса против Палмейраса Мело грубо "въехал" в колено Родриго. После встречи с известным тафгаем молодой талант долго не мог прийти в себя и покинул поле на руках врача. Позже он вернулся в игру, но был заменен во втором тайме. Интересно, что в прошлом году Фелипе Мело в похожем стиле сфолил против еще одной юной звезды – Винисиуса, который уже перебрался на Бернабеу.

Напомним, что Реал официально оформил трансфер Родриго в июне. "Сливочные" заплатят за нападающего 45 млн евро. Еще 15 млн получат посредники. К мадридцам Родриго Силва де Гоис должен присоединиться летом 2019 года.