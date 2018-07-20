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45-миллионный новичок Реала Родриго покинул поле на руках врача после грубого фола Фелипе Мело

13:13 273 Читати українською
45-миллионный новичок Реала Родриго покинул поле на руках врача после грубого фола Фелипе Мело
Родриго Силва де Гоис / фото из соцсетей

Будущий новичок мадридского Реала, нападающий Сантоса Родриго Силва де Гоис стал жертвой грязной атаки хавбека Палмейраса Фелипе Мело в очном противостоянии команд.

17-летний форвард неприятно столкнулся с бразильским ветераном, сообщает Marca.

В матче Сантоса против Палмейраса Мело грубо "въехал" в колено Родриго. После встречи с известным тафгаем молодой талант долго не мог прийти в себя и покинул поле на руках врача. Позже он вернулся в игру, но был заменен во втором тайме. Интересно, что в прошлом году Фелипе Мело в похожем стиле сфолил против еще одной юной звезды – Винисиуса, который уже перебрался на Бернабеу.

Напомним, что Реал официально оформил трансфер Родриго в июне. "Сливочные" заплатят за нападающего 45 млн евро. Еще 15 млн получат посредники. К мадридцам Родриго Силва де Гоис должен присоединиться летом 2019 года.

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