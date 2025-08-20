Бразильский вратарь Фабио, выступающий за Флуминенсе, официально стал игроком с наибольшим количеством матчей в мировой истории.

Как сообщает официальный сайт Флуминенсе, рекордной стала игра против колумбийской Америки де Кали, в которой Флуминенсе одержал победу 2:0. Этот поединок стал для Фабио 1391-м в профессиональной карьере. Таким образом, 44-летний кипер превзошел достижение английского голкипера Питера Шилтона, который ранее удерживал рекорд с 1390 матчами.

По официальным данным, именно Шилтон оставался многолетним лидером, хотя сам экс-вратарь настаивал, что провел на три встречи меньше. Теперь Фабио единолично возглавляет рейтинг, опередив его на один матч.

Топ-5 игроков с наибольшим количеством матчей в футболе:

1. Фабио – 1391 матч

2. Питер Шилтон – 1390 матчей

3. Криштиану Роналду – 1284 матча

4. Рожерио Сени – 1265 матчей

5. Франтишек Планичка – 1187 матчей

Достижения Фабио отметили и в самом Флуминенсе. После финального свистка президент клуба Марио Биттенкур и вице-президент Маттеус Монтенегро вручили ветерану памятную табличку и картину. Кроме того, специально для рекордсмена был изготовлен символический кубок.

Большую часть своей карьеры Фабио посвятил Крузейро, за который сыграл 976 матчей с 2005 по 2022 год. За Флуминенсе он выступает уже четвертый сезон и провел 235 поединков. Ранее на его пути были также Васко да Гама (150 игр) и Униан Бандейранте-ПР (30 игр).

