Спекуляции относительно нового контракта Ламина Ямаля с Барселоной близки к завершению, сообщает El Nacional.

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17-летний вундеркинд вместе со своим агентом Жорже Мендешем достиг согласия с каталонским клубом относительно потенциальной сделки. Как только Ямалю исполнится 18 лет, Барселона официально объявит о продлении контракта с испанцем и положит конец посягательствам ПСЖ и клубов Саудовской Аравии на игрока.

Новый контракт Ламина Ямаля предусматривает заработную плату от 35 до 40 миллионов евро за сезон, что даже больше, чем у Роберта Левандовски. Такая сумма вызвала существенный дискомфорт у некоторых лидеров Барселоны, которые получают меньше 17-летнего вингера. Однако часть игроков "блаугранас" понимает, что Ламин является главной звездой команды и заслужил такую сумму благодаря своим выступлениям.

Добавим, что в текущем сезоне Ямаль забил 15 голов и отдал 24 ассиста в 49-х матчах за Барселону.

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