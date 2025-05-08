Ренн отказался от варианта продления контракта с 40-летним Манданда, информирует Get French Football News. Контракт легенды Лиги 1 завершится 30 июня 2025 года и не будет продлен. Президент Ренна Арно Пуй дал ясно понять Манданде, что не предложит ему новое соглашение.

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Стив присоединился к клубу из Бретани летом 2022 года и с тех пор провел за "красно-черных" 101 матч. Статус Манданда как основного вратаря был аннулирован после подписания за 15 млн евро Бриса Самба из Ланса зимой.

Сам вратарь еще не определился с дальнейшим развитием своей карьеры. У него есть предложения от других клубов, но он может завершить карьеру и получить административную должность.

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