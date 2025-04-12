После попыток ПСЖ переманить Ямаля к себе, в борьбу за игрока планируют вступить саудовские клубы. Неназванная команда с Ближнего Востока уже подготовила предложение Барселоне в размере 400 миллионов евро, сообщает Fichajes.

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"Блаугранас" не имеют и малейшего желания продавать игрока. Однако финансовые проблемы могут подтолкнуть руководство к решению принять сумму, что побьет трансферный рекорд Неймара, который в 2017 году перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Кроме того, контракт Ямаля действует только до 2026 года и каталонцы до сих пор находятся на стадии переговоров с агентом испанца Жорже Мендешем, который требует существенного повышения зарплаты для Ламина.

Добавим, что в текущем сезоне Ямаль сыграл 43 матча за Барселону. Он отметился 14 голами и 21 ассистом во всех турнирах.

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