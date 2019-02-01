3 февраля начнется частная поисковая операция Салы

Поиски самолета, на борту которого был форвард Кардиффа Эмилиано Сала, будут возобновлены через несколько дней.

По информации Sky Sports, в воскресенье стартует частная поисковая операция футболиста Эмилиано Салы и пилота, самолет с которыми исчез над Нормандскими островами вечером 21 января.

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Сообщается, что поиск будут проводить с помощью корабля FPV Movren. Руководителем поисковой операции назначили Дэвида Мирнса. Планируется обследовать около 25 квадратных миль.

Средства на частную поисковую операцию собрали с помощью краудфандинговои платформы. За два дня сбора на счет поступило более 300 тыссяч фунтов. В частности, футболисты Илкай Гюндоган, Адриен Рабйо, Корентен Толиссо и еще немало известных игроков присоединились к инициативе.

К слову, 24 января полиция Гернси прекратила активный поиск воздушного судна, пропавшего с радаров.

Напомним, что частный самолет с Салой на борту пропал без вести в районе Нормандских островов. Диспетчеры получили с судна запрос на экстренную посадку, однако после этого связь оборвалась. О судьбе игрока и пилота до сих пор ничего неизвестно.

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