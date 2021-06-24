"Если мы говорим о форварде, то у нас травмировался Мораес. Нужно усиливаться, ведь остались молодые ребята, которые не имеют достаточно опыта. Поэтому взяли Траоре из Аякса, у которого есть опыт больших матчей, хорошая школа. Если говорить о Педриньо, то мы понимаем, что у нас есть Марлос и Тете. Но Марлос, к сожалению, физически все 90 минут не может играть. Нужна конкуренция для Тете, поэтому появился Педриньо. Универсальный игрок в атаке, может помочь на разных позициях.

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Марлон – ключевое подписание для Де Дзерби. Он сразу сказал, что все атаки начинает от обороны. И тренеру важно иметь игрока, которого он знает и понимает. Спокойный, хорошо владеет мячом, есть передача. В этом вопросе мы пошли навстречу тренеру.

38 млн евро? Вопрос не в цифрах. Информация всегда выходила в интернет, и когда мы покупали какого-то футболиста, то уже были адекватные цифры в прессе. Я не могу вдаваться в подробности сделок. Финансовые условия нас устроили, поэтому для нас это приемлемые и обоснованные расходы", – резюмировал Палкин в комментарии BurBuzz.

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