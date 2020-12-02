Гаэль Клиши оставил свою подпись на контракте с ФК Серветт, сообщает официальный сайт клуба.

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Сотрудничество француза со швейцарским клубом рассчитано до зваршення сезона 2021/22. Последним местом работы Гаэля был турецкий Истанбул Башакшехир, с которым они расстались летом.

Клиши известный своими выступлениями в АПЛ за Арсенал и Манчестер Сити. За сборную Франции защитник сыграл более 20 матчей. После 8-ми туров чемпионата Швейцарии Серветт остается на дне турнирной таблицы.

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