Милан расписал нулевую ничью с Болоньей. Команда Стефано Пиоли сохраняет лидерство, но по потерянным очкам Интер теперь отстает только на один балл. Болезненная неудача "россонери".

Хозяева провели хорошую игру, нанеся 33 удара. Как сообщает Opta, Милан впервые в истории (с начала сбора статистики) не забил в матче Серии А с такого количества попыток.

Ближе всего к голу был Леау, но ни один из его 8 ударов не стал результативным. Хорошо поработал голкипер Болоньи – в активе Скорупски 7 сейвов.