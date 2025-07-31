Центральный защитник Манчестер Сити Витор Рейс решил сменить клуб уже через полгода после переезда в Англию. Как сообщает журналист Андре Эрнан, 19-летний талант официально обратился к руководству "горожан" с просьбой отправить его в аренду.

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Рейс хочет иметь больше игровой практики, чтобы прогрессировать и получить шанс закрепиться в сборной Бразилии. Манчестер Сити заплатил за него почти 35 миллионов евро, подписав с Палмейраса игрока, которого считают одним из самых перспективных на своей позиции. Но пробиться в состав команды Хосепа Гвардиолы – крайне сложная задача: конкуренцию составляют Рубен Диаш, Джон Стоунз, Мануэль Аканджи, Натан Аке и Йошко Гвардиол.

На Рейса уже претендуют несколько европейских клубов. По данным источника, конкретные предложения поступили от Порту и Байера. Оба варианта привлекают игрока регулярной игровой практикой и участием в еврокубках. Еще одним претендентом является испанская Жирона, где играют украинцы Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов. В Манчестер Сити отмечают: аренда состоится только в том случае, если клуб убедится в том, что Рейс получит высокий уровень конкуренции и игровой стиль, совместимый с философией Гвардиолы.

В составе Манчестер Сити Рейс провел 4 матча. Контракт игрока с командой действует до 2029 года.

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