Форвард Вереса Михаил Сергийчук поделился впечатлениями от своего победного удара в матче 18-го тура против Прикарпатья.

"30 лет тренировал этот удар и тут залетел. В общем, тяжелая была игра, тяжелое поле. Рад, что удалось забить и победили.

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В первом круге обыграли Прикарпатье – 3:0, здесь только – 1:0. Но, что здесь, что в Млынове – не поле, а огород. Скоро картофель будем сажать", – поделился Сергийчук в комментарии официальному сайту Вереса.

Напомним, форвард классным голом со штрафного принес победу ровнянам во встрече. Это позволило Вересу набрать 36 очков и подняться на второе место. Сергийчук в текущем сезоне провел 12 матчей, отметившись 3 голами.

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