Очередное проявление недовольства произошло на гостевом матче "красных дьяволов" против Лидса (0:0).

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Болельщики МЮ запустили над стадионом самолет с баннером: "2 миллиарда украдены. Глейзеры, вон". В течение недели фанаты клуба проводили массовые акции протеста и даже блокировали тренировочную базу. Деятельность Глейзеров давно вызывает возмущение, а решение присоединиться к Суперлиге (уже отмененное) переполнило чашу терпения.

Напомним, семья Глейзеров владеет контрольным пакетом Манчестер Юнайтед с 2005 года. Нынешняя цена клуба составляет более 4 млрд долларов.

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