294 миллиона евро в запасе – скамейка запасных Барселоны в матче с Алавесом была самой дорогой в истории клуба

Барселона в первом туре Примеры на своем поле разгромила Алавес. Этот поединок вошел в историю каталонского клуба интересным фактом.

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде на Алавес сформировал стартовый состав своей команды исключительно из футболистов, которые в прошлом сезоне также защищали цвета клуба. Все новички остались в запасе, а компанию им составил Фелипе Коутиньо.

Как следствие, возникла уникальная ситуация – против Алавеса скамейка запасных была самой дорогой в истории Барселоны. В целом с первых минут "банку" каталонцев грели 294 миллиона евро: Фелипе Коутиньо (155), Малком (41), Клеман Лангле (35), Артур (31), Яспер Силлессен (13) и Артуро Видаль (19). Именно во столько обошелся Барселоне каждый из этих футболистов.

Что интересно, к рекорду присоединились лишь 6 футболистов, ведь седьмой запасной Рафинья ни стоил клубу ни цента – собственный воспитанник.

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С таким резервом Эрнесто Вальверде имеет много вариантов для построения состава – команда наполнена потрясающими футболистами. Это показатель качественной работы руководства каталонцев на трансферном рынке. Барселона не просто накупила ценных игроков, но и распродала тех, на кого не рассчитывал главный тренер: Люка Динь, Йерри Мина, Алейш Видаль, Андре Гомеш.

Большой минус в этой ситуации – мало места осталось для собственных воспитанников. Активная трансферная работа клуба уменьшает шансы юношей из академии пробиться в первую команду. Соответствующая тенденция продолжается уже некоторое время.

В 2012-м вся стартовая одиннадцатка Барселоны состояла исключительно из выпускников Ла Масии, а недавно случился беспрецедентный случай – "блаугранас" впервые за 16 лет вышли на матч против Сельты без собственных воспитанников.

Потеря связи между главной командой и Ла Масией, а также эволюция Эрнесто Вальверде от 4-3-3 к 4-4-2 живо обсуждаются в Каталонии в негативном ключе. По мнению многих, Барселона теряет свою идентичность.

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