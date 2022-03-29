28-летний вратарь Серкль Брюгге скончался, проиграв борьбу с лейкемией
12:44 - Читати українською
Вратарь бельгийского клуба Мигель ван Дамм ушел в мир иной из-за рака.
Мигель ван Дамм 5 лет боролся с лейкемией. В сезоне 2015/16 вратарь только завоевал место в основе Серкль Брюгге, как узнал о раке. Он прошел курс химиотерапии и вроде бы вылечился, но лейкемия вернулась.
Впоследствии Ван Дамму сообщили, что лечение невозможно, и он вскоре умрет. Ужасные новости пришли на следующий день после того, как Мигель узнал, что станет отцом. Он дожил до рождения малыша, но счастье продолжалось меньше года.
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