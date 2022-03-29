Мигель ван Дамм 5 лет боролся с лейкемией. В сезоне 2015/16 вратарь только завоевал место в основе Серкль Брюгге, как узнал о раке. Он прошел курс химиотерапии и вроде бы вылечился, но лейкемия вернулась.

Впоследствии Ван Дамму сообщили, что лечение невозможно, и он вскоре умрет. Ужасные новости пришли на следующий день после того, как Мигель узнал, что станет отцом. Он дожил до рождения малыша, но счастье продолжалось меньше года.

Умер экс-форвард Динамо, Шахтера и Карпат Диковец