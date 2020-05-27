23-летнего английского футболиста нашли мертвым

Очередная трагедия всколыхнула футбольный мир.

Защитник английского клуба Моркам Кристиан Мбулу умер в возрасте 23 лет, сообщает издание Mirror.

Экс-игрок Ромы умер в 21-летнем возрасте – ранее он стал беженцем из-за агента-афериста

Тело футболиста было найдено полицией в собственном доме. Причина смерти игрока не сообщается.

Одним из первых, кто сообщил о потере своего экс-футболиста стал президент шотландского Мазервел Джим Макмахон, за который Мбулу выступал в сезоне 2018/19. "Мы были шокированы, когда узнали о смерти Кристиана. Он был доброжелательным, приятным и самоотверженным юношей, которого мы все очень любили. Все наши мысли с семьей Кристиана в эти тяжелые времена", – цитирует слова МакМахон официальный сайт Мазервела.

К слову, Мбулу начал профессиональную карьеру футболиста в клубе Брентвуд Таун в 2013 году, откуда перешел в Миллуолл. После окончания контракта год поиграл в Шотландии и вернулся в Англию – в команду Крю Александра. С 2020 года выступал за Моркам, который играет в Лиге 2 – четвертом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

"Рефері не здав 45 тисяч, його посадили на 10 років. Так і помер у в'язниці": як українець тренував команду мафіозі