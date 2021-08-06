Победитель самого крупного в мире лотерейного джекпота должен будет выплатить налоги в Соединенных Штатах, но сумма приза настолько велика, что даже после вычета налоговых выплат непосредственный остаток потрясает воображение.

Вот почему тысячи украинцев пользуются услугами сертифицированного сервиса по продаже официальных лотерейных билетов онлайн – потому, что тот, кому посчастливится сорвать 226 миллионов долларов в тираже в эту субботу через TheLotter.net, получит на руки 115 миллионов долларов, после вычета законных налогов. Эти 115 миллионов уже гарантированно ваши, вы можете потратить их как угодно!

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 226 миллионов долларов, состоится в эту субботу, 7 августа. Вы можете приобрести официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.netє

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет:

Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли 104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов и Сальвадорец, который выиграл 1 миллион долларов.

"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в 226 миллионов долларов", – добавляет представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

Джекпот Powerball достиг 226 млн долларов.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 4,22 евро!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

"После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени", – говорит Коореманс. – Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление.

Вот как это работает

"Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях", – объясняет Коореманс. –Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами".

Среди самых известных победителей на сайте – Наталия из Украины, которая угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в 1 миллион долларов! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы 15 миллионов долларов!.

Следующий тираж

Масштабный лотерейный приз в 226 миллионов долларов! лотереи Powerball будет разыгран в ночь с субботы на воскресенье, и каждый может принять участие в этом тираже, с официальными билетами, которые можно купить на сайте theLotter.net. Продажа билетов на сайте будет осуществляться вплоть до одного часа до начала тиража.

Сколько стоит участие в тираже лотереи Powerball для жителей Украины?

theLotter.net предлагает 1 билет для участия в тираже по лотереи Пауэрбол по минимальной стоимости в 5 долларов США за билет, эта стоимость уже включает в себя комиссию сайта за свои услуги. В случае выигрыша джекпота, сайт не взимает никаких дополнительных комиссий с выигрыша.

Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи и, пожалуйста, играйте ответственно.