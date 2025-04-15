Виборг вырвал победу у Силькеборга за 15 минут. В середине второго тайма на поле вышел Исак Дженсен. Именно 21-летний нападающий кардинально изменил ситуацию на поле.

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Виборг заработал на 74 минуте право пробить штрафной. Дженсен подошел к мячу и фантастическим ударом отправил его в сетку ворот. Через небольшой промежуток времени арбитр снова назначил стандарт и снова Исак удачно пробил.

Дженсен таким образом оформил два гола со штрафных, как и Деклан Райс в матче против Реала в Лиге чемпионов.

Стоит напомнить, что за Виборг выступает Джастин Лонвейк, который принадлежит киевскому Динамо. У датского клуба есть возможность выкупить игрока.