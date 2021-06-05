4 мая в квартире под Неаполем было найдено тело Сеида Визина, совершившего самоубийство, сообщает Corriere della Sera.

Доннарумма подпишет контракт с ПСЖ, но не будет играть за парижан

20-летний парень был воспитанником Милана и выступал за юниорские команды "россонери" вместе с Джанлуиджи Доннаруммой. В 2016-м игрок перебрался в Беневенто, а через полгода неожиданно завершил карьеру.

Визин был очень взволнован проблемой расизма и пользовался услугами психотерапевта.

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