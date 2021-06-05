20-летний экс-игрок Милана совершил самоубийство
4 мая в квартире под Неаполем было найдено тело Сеида Визина, совершившего самоубийство, сообщает Corriere della Sera.
Доннарумма подпишет контракт с ПСЖ, но не будет играть за парижан
20-летний парень был воспитанником Милана и выступал за юниорские команды "россонери" вместе с Джанлуиджи Доннаруммой. В 2016-м игрок перебрался в Беневенто, а через полгода неожиданно завершил карьеру.
Визин был очень взволнован проблемой расизма и пользовался услугами психотерапевта.
"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter