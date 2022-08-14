В этот день в 2002 году португальский феномен Криштиану Роналду сыграл первый официальный матч во взрослом футболе.

14 августа 2002 года Криштиану Роналду впервые вышел на поле в официальном матче за лиссабонский Спортинг. С того времени мы уже 20 лет наслаждаемся голами грандиозного футболиста.

Спортинг играл квалификационный поединок Лиги чемпионов против Интера. Роналду выпустили на замену во втором тайме. Юный талант порадовал публику несколькими финтами, но забить команде не помог. Тот поединок завершился нулевой ничьей, а в ответном матче Спортинг проиграл Интеру.

За свою карьеру Криштиану выиграл огромное количество титулов. 5 побед в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Англии, дважды – чемпионом Испании и Италии, выиграл Евро-2016 со сборной Португалии. А еще завоевал 5 "Золотых мячей".

"Барселона – это последний клуб в мире, куда я мог бы перейти". Королевские правила жизни Криштиану Роналду