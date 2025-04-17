Финансовые проблемы Барселоны порождают многочисленные спекуляции на тему продажи главных лидеров команды, в частности 17-летнего Ламина Ямаля.

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Однако "блаугранас" даже не задумывались над предложениями в 200 миллионов евро от других топ-клубов Европы относительно испанского вундеркинда, действующий контракт которого заканчивается в 2026 году.

Руководство Барселоны уже согласовало все детали нового соглашения с Ямалем и просто ждет июля, когда игроку исполнится 18 лет, сообщает Football Transfers. По информации журналистов, единственным препятствием для подписания контракта было правило, что несовершеннолетние игроки не могут подписывать соглашения на 5 лет.

Напомним, что Ламин Ямаль в текущем сезоне забил 14 голов и отдал 21 ассист в 45 матчах во всех турнирах в составе Барселоны.

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