Бывший полузащитник Реала, Баварии и сборной Бразилии Зе Роберто продолжает поражать своей физической подготовкой. В своем Instagram 51-летний футболист поделился секретом невероятного тела, которым он восхищает уже не первый год.

Легенда Баварии шокировал физической формой – он занимается культуризмом и даст фору действующим футболистам

По словам Зе Роберто, его ежедневная программа включает 2000 приседаний, разбитых на четыре подхода по 500 в течение дня. Кроме того, он придерживается строгой диеты – в его рационе преобладают курица, рыба и овощи, тогда как красное мясо практически полностью исключено.

Результат – рельефный пресс и мышцы, которым позавидуют даже профессиональные атлеты. На фото спортсмен выглядит так, будто может соревноваться на любом фитнес-турнире.

Зе Роберто оставил яркий след в футболе – на его счету выступления за Реал, Байер, Баварию, Гремио, Сантос и десятки матчей в составе сборной Бразилии. Теперь он вдохновляет примером из тренажерного зала, доказывая, что дисциплина и работа над собой не имеют возраста.

