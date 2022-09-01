В последнее время международная букмекерская компания со штаб-квартирой на Кипре 1xBet, как и многие другие глобальные бренды, подвергается системным нападкам со стороны некоторых украинских СМИ. Стиль и контекст публикаций, полное отсутствие фактов, логики и очевидной аргументации в стиле "любой ценой подмешать русский след" не оставляет сомнений в их заказном характере.

В большинстве случаев, мы не реагируем на подобные вбросы, потому что любая клевета видна с первого взгляда. Однако свежее "вбрасывание" оказалось настолько абсурдным, что мы считаем необходимым его прокомментировать.

Исполнители последнего черного пиар-выпада в нашу сторону настолько не заморачивались, что, фабрикуя новый фейк, не смогли сделать ничего лучше, чем просто придумать несуществующую акцию на сайте 1хСтавка (любой желающий, вооружившись VPN, может убедиться, что этой акции на сайте не существует), а потом еще и снова совершенно необоснованно связать 1хСтавку с брендом 1xBet.

Мы неоднократно заявляли и повторяем снова: 1xBet не имеет никакого отношения к компании 1хСтавка. Об этом мы заявляем с момента появления бренда 1хСтавка, который ошибочно начали приписывать к компании 1хBet.

Рекомендуем представителям СМИ не гоняться за явно желтыми и заказными материалами.