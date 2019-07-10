19-летний хавбек Фенербахче, которым интересовался Реал, перейдет в Наполи

Полузащитник Фенербахче Элиф Эльмас следующий сезон может начать в Наполи.

Итальянский клуб в ближайшие дни собирается подписать контракт с 19-летним македонским полузащитником Элифом Эльмасом. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро, сообщает Сalciomercato.com.

Реал не взял Хамеса на летние сборы – трансфер в Наполи становится все ближе

Хавбек должен заменить Марко Рога, если тот покинет клуб и перейдет в Дженоа. Напомним, ранее игроком Фенербахче интересовался мадридский Реал.

Наполи выкупил Оспину у Арсенала

В прошлом сезоне Эльмас провел за турецкий клуб 40 матчей во всех турнирах и забил 4 гола, чем помог Фенербахче финишировать на 6 позиции в турецкой Суперлиге.