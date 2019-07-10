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19-летний хавбек Фенербахче, которым интересовался Реал, перейдет в Наполи

06:00 10 Читати українською
19-летний хавбек Фенербахче, которым интересовался Реал, перейдет в Наполи
Элиф Эльмас / Соцсети

Полузащитник Фенербахче Элиф Эльмас следующий сезон может начать в Наполи.

Итальянский клуб в ближайшие дни собирается подписать контракт с 19-летним македонским полузащитником Элифом Эльмасом. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро, сообщает Сalciomercato.com.

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Хавбек должен заменить Марко Рога, если тот покинет клуб и перейдет в Дженоа. Напомним, ранее игроком Фенербахче интересовался мадридский Реал.

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В прошлом сезоне Эльмас провел за турецкий клуб 40 матчей во всех турнирах и забил 4 гола, чем помог Фенербахче финишировать на 6 позиции в турецкой Суперлиге.

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Теги
Италия Наполи Наполи Фенербахче Фенербахче Элиф Эльмас Элиф Эльмас
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