19-летний хавбек Фенербахче, которым интересовался Реал, перейдет в Наполи

Украина — 9 июль 1070
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Динамо разгромило Цирль в очередном спарринге
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Хаос продолжается: Лунин прилетел с Реалом в Канаду, отцепил конкурента, а испанские СМИ пророчат противоречивое будущееИспания — 9 июль 962
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Хачериди сватают в Динамо – почему этот трансфер не нужен киевлянамУкраина — 9 июль 1361
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Эвертон – главная звезда Бразилии на Копа Америка-2019, который заставил забыть о Неймаре: он мог переехать в УкраинуМир — 9 июль 603
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"Кращий, ніж Мессі і Роналду": "скляний" Ар’єн Роббен – десятки жорстоких травм, ренесанс у Баварії і гол у фіналі ЛЧОвертайм — 9 июль 265