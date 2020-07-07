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19 футболистов заразились коронавирусом во время матча из-за лабораторной ошибки

10:55 - Читати українською
19 футболистов заразились коронавирусом во время матча из-за лабораторной ошибки
Царско Село – Черно Море – 1:4

Через медицинскую халатность почти два десятка футболистов вынуждены будут несколько недель оставаться вне футбола.

В матче 29-го тура чемпионата Болгарии между командами Царско Село и Черно Море произошло чрезвичайное происшествие, сообщает издание Sportstar.

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Во время поединка сразу 19 футболистов заразились COVID-19. Причиной этого стала лабораторная ошибка: защитник болгарского клуба Царско Село Мартин Кавдански получил негативный отрицательный тест на коронавирус и вышел в стартовом составе на матч чемпионата.

После поединка, который, к слову, закончился разгромной победой клуба Черно Море (4:1), тестирование выявило три новых случая заражения в Царско Село. В свою очередь официальный сайт Черно Море объявил о 16 инфицированных футболистах. Издание отмечает, что лаборатория признала допущенную ошибку, заявив, что тест Кавдански был положительным.

К слову, после 29-туров чемпионата Болгарии Царско Село с 31-м пунктом идет на предпоследней строчке в Группе выбывание, Черно Море с 47-ю пунктами лидирует в квартете.

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