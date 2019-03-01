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18-летний талант Аякса Митчелл Баккер станет игроком ПСЖ

09:38 48 Читати українською
18-летний талант Аякса Митчелл Баккер станет игроком ПСЖ
Митчелл Баккер / Фото ФК Аякс

Защитник Аякса Митчелл Баккер будет иметь все шансы стать открытием Лиги 1.

Митчелл Баккер присоединится к лагерю ПСЖ после завершения текущего сезона, сообщает RMC.

Реал заинтересовался игроком Аякса Тальяфико – агент защитника подтвердил интерес мадридцев

В 18-летнего защитника заканчивается контракт с нидерландскими грандом, и игрок сменит команду на правах свободного агента.

Баккер является воспитанником Аякса и выступает за молодежную команду клуба. В нынешнем сезоне он также однажды оказался в заявке на матч чемпионата Нидерландов, однако так и не появился на поле.

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Теги
Трансферы Франция Митчелл Баккер Митчелл Баккер Аякс Аякс ПСЖ ПСЖ
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