18-летний талант Аякса Митчелл Баккер станет игроком ПСЖ

Защитник Аякса Митчелл Баккер будет иметь все шансы стать открытием Лиги 1.

Митчелл Баккер присоединится к лагерю ПСЖ после завершения текущего сезона, сообщает RMC.

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В 18-летнего защитника заканчивается контракт с нидерландскими грандом, и игрок сменит команду на правах свободного агента.

Баккер является воспитанником Аякса и выступает за молодежную команду клуба. В нынешнем сезоне он также однажды оказался в заявке на матч чемпионата Нидерландов, однако так и не появился на поле.

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