Эмилио Баллак, сын экс-звезды Челси и сборной Германии Михаэля Баллака, преждевременно ушедшего из жизни. Трагедия произошла недалеко от семейного дома легенды в Лиссабоне.

18-летний Эмилио Баллак, средний сын знаменитого немца, умер в результате аварии на квадроцикле во время отдыха в Португалии, сообщает Daily Mail.

Талант Аякса трагически погиб в автокатастрофе – ему было всего 16

Инцидент произошел в 2 час ночи 5 августа. Пожарные пытались спасти Эмилио вблизи имения Виллас-ду-Мар. Детали аварии пока не разглашаются.

Отметим, что Эмилио был средним из трех сыновей семьи Баллак. Напомним, Михаэль поиграл в таких клубах, как Кемницер, Кайзерслаутерн, Байер, Бавария и Челси. О завершении карьеры игрока объявил в 2012 году. Также немец успел поиграть бок о бок с Андреем Шевченко в составе лондонского Челси с 2006 по 2009 годы.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною