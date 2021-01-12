"Очень хорошие, все добротные команды, равные, хорошего качества игры и по подбору футболистов. Босния и Герцеговина, Казахстан, Финляндия, Франция вообще топ-сборная – будет непросто.

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После предыдущих 1:7 с французами ребята задумаются, и будем выходить с совершенно другим настроем. 1:7 – такого уже не будет", – заверил Бондарь в комментарии Футбольному формату.

Добавим, что сборная Украины начнет отбор выездом во Францию (24 марта). В октябре 2020 года команды проводили спарринг, который завершился самым большим поражением в истории "сине-желтых" – 1:7.

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