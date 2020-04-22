17-летний итальянский игрок борется со смертью – состояние критическое

Итальянский клуб Виченца держит кулаки за своего юного игрока.

Защитник Виченцы Эдоардо Больцони был срочно госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг, сообщает официальный сайт клуба Серии С.

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"Эдоардо, ты всегда доказывал, что ты воин на поле, борясь за каждый мяч сильнее, чем кто-либо другой, показывая свой боевой дух. Сейчас ты ведешь самый сложный бой, но мы знаем, насколько ты силен. Твои товарищи по команде и красно-белая семья с тобой даже в этой битве. Эдоардо, не сдавайся! Мы с нетерпением снова ждем тебя на поле", – говорится в заявлении Виченцы.

Врачи продолжают бороться за жизнь 17-летнего защитника, он уже перенес операцию, состояние Больцони – критическое.

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