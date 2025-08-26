Победный мяч Ливерпуля в игре против Ньюкасла забил юный Рио Нгумоха. 16-летний юноша не только принес 3 зачетных балла своей команде этим голом, но и установил сразу несколько рекордов.

Победный гол Нгумохи на 90+10-й минуте в видеообзоре матча Ньюкасл – Ливерпуль – 2:3

Нгумоха стал самым молодым автором забитого мяча в истории Ливерпуля (16 лет 361 день), побив рекорд Бена Вудберна, который в 2016 году забил Лидсу в возрасте 17 лет 45 дней. Правда, это был матч Кубка Лиги. Что касается голов Ливерпуля в АПЛ, то Рио превзошел показатель Майкла Оуэна, который в далеком 1997 году забил в возрасте 17 лет 143 дней.

Среди всех участников АПЛ Нгумоха показал четвертый результат в истории: раньше забивали лишь Джеймс Вон (16 лет 270 дней, Кристал Пэлас, 2005), бывший игрок Ливерпуля Джеймс Милнер (16 лет 356 дней, Лидс, 2002) и Уэйн Руни (16 лет 360 дней, Эвертон, 2002).

