Несколько дней назад Германия U-21 в рамках квалификации к чемпионату Европы разгромила сверстников из Сан-Марино. Юссуфа Мукоко впервые играл за молодежную сборную и отметил это событие двумя забитыми мячами.

Дубль Гнабри и гол дебютанта в видеообзоре матча Германия – Армения – 6:0

Кроме того, нападающий дортмундской Боруссии записал свое имя в историю, установив сразу три рекорда. Во-первых, Мукоко – отныне самый молодой дебютант в истории молодежной сборной Германии. Юссуфа Мукоко с показателем в 16 лет и 286 дней превзошел достижение Флориана Вирца (17 лет и 159 дней).

Два других рекорда касаются голевых подвигов звездного юниора. Мукоко стал самым молодым автором забитого мяча за Германию U-21, а также самым молодым футболистом, который сумел оформить дубль.

Видеообзор матча с дублем Мукоко можно посмотреть на YouTube