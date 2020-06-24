16-летний голкипер Ворсклы прокомментировал свой подвиг – благодаря ему полтавчане сыграют в финале Кубка Украины

Голкипер полтавской Ворсклы Павел Исенко поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Кубка Украины против Мариуполя.

Исенко в отчетном матче дебютировал за Ворсклу, заменив Дмитрия Резника перед серией пенальти. Павел полностью отплатил Юрию Максимову за доверие, фактически выиграв серию пенальти. Юный голкипер отбил три удара в серии, что позволило его команде пробиться в финал, где предстоит сыграть против Динамо.

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Сам Исенко в комментарии телеканалу Футбол 1 прокомментировал свой подвиг довольно скромно: "Нет, не герой, вся команда герои. Был мандраж, но он быстро исчез, когда вышел. Когда началось дополнительное время, то был мандраж. Назвали "вратарь-хищник"? Да, но делиться секретами не буду, но я заманил в первом ударе соперника пробить в другой угол.

Меня ребята уже подбрасывали в раздевалке, очень рад. Будем теперь готовиться к матчу за Кубок Украины. Будем стремиться к победе в финале. Хочу сказать спасибо всем тренерам, которые со мной работали".

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