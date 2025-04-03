"Отбивные с картофелем, пауки и BMW": хавбек Карпат – о самом большом штрафе, главной фобии и нефутбольном таланте
Полузащитник львовских Карпат Ян Костенко ответил на вопросы анкеты.
"Музыка: Американские исполнители, в частности Трэвис Скотт.
Кино: Интерстеллар, Форест Гамп, Бойцовский клуб.
Книга: "Sapiens: Человек разумный. Краткая история человечества" (Юваль Ной Харари).
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Блюдо: Отбивные с картофелем.
Алкоголь: Не употребляю вообще.
Авто, на котором ездите сейчас: BMW "пятерка" 2018 года.
Аксессуар: Часы.
Самый большой штраф: В футболе не штрафовали никогда. А вот за превышение скорости как-то заплатил 1600 гривен. Больше не нарушал.
Самый красивый город или место, где вы побывали: Львов. Очень фантастическое место.
Спортсмен: Криштиану Роналду, Стефен Карри.
Команда: Голден Стейт Уорриорз.
Кем мечтали стать в детстве: Космонавтом.
Фобия: Пауки и змеи. Не очень их люблю, мягко говоря.
Нефутбольный талант: Танцы. Какие именно? Домашние (Смеется).
Идеал женской красоты: Нет такого. Каждый красивый по-своему", – сказал Костенко в комментарии YeSport.
Напомним, Ян – воспитанник Ворсклы, где и начал профессиональную карьеру. Далее была Полтава и переход в Карпаты в июле 2023 года. В текущем сезоне 21-летний хавбек провел за команду Владислава Лупашко 21 матч, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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