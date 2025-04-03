"Музыка: Американские исполнители, в частности Трэвис Скотт.

Кино: Интерстеллар, Форест Гамп, Бойцовский клуб.

Книга: "Sapiens: Человек разумный. Краткая история человечества" (Юваль Ной Харари).

Карпаты сокрушили Черноморец в дебютном матче Кучера – хет-трик Бруниньо, камбэк Ракицкого, "моряки" идут на дно

Блюдо: Отбивные с картофелем.

Алкоголь: Не употребляю вообще.

Авто, на котором ездите сейчас: BMW "пятерка" 2018 года.

Аксессуар: Часы.

Самый большой штраф: В футболе не штрафовали никогда. А вот за превышение скорости как-то заплатил 1600 гривен. Больше не нарушал.

Самый красивый город или место, где вы побывали: Львов. Очень фантастическое место.

Спортсмен: Криштиану Роналду, Стефен Карри.

Команда: Голден Стейт Уорриорз.

Кем мечтали стать в детстве: Космонавтом.

Фобия: Пауки и змеи. Не очень их люблю, мягко говоря.

Нефутбольный талант: Танцы. Какие именно? Домашние (Смеется).

Идеал женской красоты: Нет такого. Каждый красивый по-своему", – сказал Костенко в комментарии YeSport.

Напомним, Ян – воспитанник Ворсклы, где и начал профессиональную карьеру. Далее была Полтава и переход в Карпаты в июле 2023 года. В текущем сезоне 21-летний хавбек провел за команду Владислава Лупашко 21 матч, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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