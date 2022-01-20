15-летний игрок Палмейраса забил через себя с линии штрафной – претендент на Пушкаша
Четвертьфинал Юниорского кубка Сан-Паулу подарил настоящий шедевр в исполнении нападающего.
В первом тайме Палмейрас U-20 полностью переиграл Оэсте U-20, забив четыре безответных мяча. Отдельного внимания стоит гол нападающего "зеленых" Эндрика.
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На 14-й минуте после серии рикошетов перед воротами Оэсте мяч завис на линии штрафной, а 15-летний форвард сложился и роскошной бисиклетой не оставил шансов голкиперу соперника.
Поединок завершился разгромной победой Палмейраса со счетом 5:2. В полуфинале Юниорского кубка команда Эндрика будет играть с Сан-Паулу.
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