В первом тайме Палмейрас U-20 полностью переиграл Оэсте U-20, забив четыре безответных мяча. Отдельного внимания стоит гол нападающего "зеленых" Эндрика.

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На 14-й минуте после серии рикошетов перед воротами Оэсте мяч завис на линии штрафной, а 15-летний форвард сложился и роскошной бисиклетой не оставил шансов голкиперу соперника.

Поединок завершился разгромной победой Палмейраса со счетом 5:2. В полуфинале Юниорского кубка команда Эндрика будет играть с Сан-Паулу.

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