Клуб с Канарских островов решил заранее прибыть в столицу Андалусии, чтобы футболисты смогли нормально отдохнуть перед матчем против Севилии. Впрочем, добраться без происшествий не удалось.

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15 игроков и два физиотерапевта не успели на запланированный рейс, сообщает пресс-служба Лас-Пальмаса. Они пошли пить кофе и заблудились в аэропорту, так что лететь пришлось без них. К счастью, клубу удалось забронировать новый чартер, но уже на вечернее время. Главное, что команда собралась в полном составе.

Отметим, что матч Севилья – Лас-Пальмас состоится 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Действующий победитель Лиги Европы попытается набрать первые очки, ведь стартовал в Примере с трех поражений. "Островяне" уже имеют в своем активе два зачетных пункта. Оба коллектива находятся в зоне вылета.

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