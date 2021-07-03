"Мой первый контракт. Счастлив стать игроком одной из лучших футбольных академий Испании. Для меня это новый этап, важный шаг к цели и заветной мечты – только вперед", – отметил Шпира в своем Instagram.

Шотландский клуб подписал 19-летнего украинца

Отметим, что ранее 14-летний Марк находился в академии испанской Патаконы, а до этого занимался в детской команде Барселоны.

К слову, недавно еще один юный украинец, Максим Кучерявый, решил попробовать свои силы в другой стране и перебрался в шотландский Сент-Джонстона.

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