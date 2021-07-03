14-летний украинец подписал контракт с испанским клубом
10:52 - Читати українською
Украинец Марк Шпира попробует свои силы в испанском Леванте.
"Мой первый контракт. Счастлив стать игроком одной из лучших футбольных академий Испании. Для меня это новый этап, важный шаг к цели и заветной мечты – только вперед", – отметил Шпира в своем Instagram.
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Отметим, что ранее 14-летний Марк находился в академии испанской Патаконы, а до этого занимался в детской команде Барселоны.
К слову, недавно еще один юный украинец, Максим Кучерявый, решил попробовать свои силы в другой стране и перебрался в шотландский Сент-Джонстона.
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