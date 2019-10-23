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14-летний талант Боруссии Д голом установил невероятный рекорд Юношеской лиги УЕФА

23 октября 22:30 107 Читати українською
14-летний талант Боруссии Д голом установил невероятный рекорд Юношеской лиги УЕФА
Юссуфа Мукоко / Фото Боруссия Д

Нападающего Юссуфа Мукоко ожидает большое будущее.

В Юношеской лиге УЕФА Боруссия Д U-19 на выезде крупно уступила своим сверстникам из Интера (1:4).

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Единственный гол немецкой команды записал в свой актив форвард Юссуфа Мукоко. Стоит отметить, что юному таланту всего 14 лет, и он стал самым молодым автором гола в истории турнира, сообщает Squawka.

Юный талант превзошел достижение игрока Лиона Райана Черки, который забивал в Юношеской лиге УЕФА в возрасте 15 лет.

Стоит отметить, что Мукоко феерит в чемпионате Германии U-19 – в 7-ми матчах он забил 15 голов.

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