14-летний талант Боруссии Д голом установил невероятный рекорд Юношеской лиги УЕФА

Нападающего Юссуфа Мукоко ожидает большое будущее.
В Юношеской лиге УЕФА Боруссия Д U-19 на выезде крупно уступила своим сверстникам из Интера (1:4).
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Единственный гол немецкой команды записал в свой актив форвард Юссуфа Мукоко. Стоит отметить, что юному таланту всего 14 лет, и он стал самым молодым автором гола в истории турнира, сообщает Squawka.
Юный талант превзошел достижение игрока Лиона Райана Черки, который забивал в Юношеской лиге УЕФА в возрасте 15 лет.
Стоит отметить, что Мукоко феерит в чемпионате Германии U-19 – в 7-ми матчах он забил 15 голов.
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