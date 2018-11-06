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14-летний юноша забил гол в чемпионате Парагвая

06:30 4 Читати українською
14-летний юноша забил гол в чемпионате Парагвая
14-летний юноша забил гол в чемпионате Парагвая

В матче парагвайского чемпионата между Серро Портеньйо и Олимпией голом отметился парень 2004 года рождения.

Форвард Серро Портеньйо Фернандо Овелар забил гол в матче против Олимпии и стал самым молодым игроком, который отличился в чемпионате Парагвая, сообщает BBC.

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За неделю до этого 14-летний Овелар стал самым молодым футболистом за всю истории парагвайского первенства.

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