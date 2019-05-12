13 мая будут отмечать день памяти Валерия Лобановского

В понедельник пройдет ровно 17 лет со дня смерти легендарного Валерия Васильевича Лобановского.

Сторонники киевского клуба соберутся для того, чтобы снова почтить память самого успешного тренера в истории Украины.

Лобановский и Блохин увековечены на Площади звезд в Киеве

"Ежегодно в этот день на Байковое кладбище в Киеве и к памятнику на стадионе Динамо приходят родственники и друзья, футболисты нашего клуба разных поколений, коллеги и единомышленники, ученики и просто поклонники таланта выдающегося метра.

В ближайший понедельник, 13 мая, в 11:00 люди соберутся, чтобы почтить память метра на Байковом кладбище, а в 12:00 у памятника Валерию Лобановскому, который установлен у входа на стадион Динамо, состоится митинг памяти великого тренера", – информирует официальный сайт Динамо.

Лобановский и Луческу вошли в список самых титулованных тренеров мира

Выдающийся наставник киевского Динамо Валерий Васильевич Лобановский умер 13 мая 2002 в результате инсульта.