"Все говорили, что на фоне коронавируса будет разгром в матче с Барселоной. Каталонцы играли в свой футбол. Но 12 сейвов Нещерета – это вам не водички попить. Конечно, влететь могло очень много.

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Я бы похвалил Динамо за ту игру, которую они показали на Камп Ноу. Было приятно видеть желание играть и бороться. Поругаю за финальный счет. Были у динамовцев шансы, чтобы этот матч как минимум свести в ничью.

Тер Штеген также сделал много сейвов. Вспомните моменты Буяльского и Цыганкова. Голы должны были еще влетать. Можно покритиковать, не хватило смелости и концентрации. Динамо могло взять очки на Камп Ноу", – сказал Денисов в проекте "Денисов TIME" на YouTube-канале "Велткий Футбол".

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