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11-летнего футболиста жестоко убили в Днепре

12:46 220 Читати українською
11-летнего футболиста жестоко убили в Днепре
Родион Волков был футбольным талантом

Шокирующий инцидент произошел с игроком детской футбольной школы Энергия. Родион Волков был перспективным талантом.

16 мая в Днепре был жестоко убит 11-летний Родион Волков, сообщает портал патрульной полиции Днепропетровской области. Парень пропал без вести, а впоследствии его тело нашли со следами удушения.

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Родион воспитывался в детской футбольной школе Энергия. По словам тренеров, парень был талантливым и подавал большие надежды.

По информации полиции, 65-летнего подозреваемого в убийстве уже задержали.

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