11 футболистов АПЛ были уличены в употреблении допинга в течение последних трех сезонов – все продолжают играть

Футбольная ассоциация Англии оправдала 11 футболистов, которые в течение последних трех сезонов сдали положительные допинг-тесты.

Издание Mirror сделало запрос в Антидопинговое агентство Великобритании и выяснило, что за последние три года 16 футболистов АПЛ сдали положительные допинг-тесты. 8 в прошлом сезоне, 6 в сезоне 2018/19 и еще 2 в сезоне 2017/18.

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Пробы показали, что игроки использовали амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон. При этом, 11 футболистов не были наказаны и продолжают играть.

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Футбольная ассоциация Англии заявила, что препараты принимались в медицинских целях или попали в организм "разрешенным способом". В прошлом сезоне 5 из 6 игроков избежали наказания из-за терапевтических исключений.