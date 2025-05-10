Финальный матч Лиги чемпионов 2024/25 между Интером и ПСЖ состоится 31 мая в Мюнхене.

Скандальный арбитр матча Интер – Барселона близок к назначению на финал ЛЧ: другие фавориты не смогут судить матч

Руководства обоих клубов уже пытаются как можно лучше подготовить свои команды к главному матчу ЛЧ в этом году, поэтому не собираются жалеть денег.

По информации La Gazzetta dello Sport, Интер подготовил 10 миллионов евро премиальных для игроков, если они преодолеют команду Луиса Энрике в финале Лиги чемпионов. Это почти 400 тысяч евро для каждого футболиста. Также за выход в финал боссы "нерадзурри" наградили игроков тремя миллионами евро на команду.

Добавим, что в случае победы в ЛЧ руководству Интера не придется вытаскивать деньги из своего кармана, ведь клуб может получить идентичную сумму от УЕФА. Организация выплатит победителям турнира 6,5 миллионов евро и еще 4 миллиона команда получит за Суперкубок УЕФА.

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