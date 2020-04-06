10 лет "Месси с Playstation": эпический покер аргентинца в ЛЧ, от которого кайфовал Венгер несмотря на разгром Арсенала

Десять лет назад Лионель Месси оформил первый покер за Барселону против Арсенала в четвертьфинале Лиги чемпионов (4:1). Аргентинец получил изысканный комплимент от Арсена Венгера.

6 апреля 2010-го Месси фактически самостоятельно обыграл Арсенал, отметившись четырьмя фантастическими мячами. После ничьей в первом поединке (2:2) Бендтнер шокировал Камп Ноу голом на 18-й минуте. Испуганная каталонская публика застыла на своих местах... пока не появился тот, кого французский специалист после игры назовет "мультяшным героем". Еще до перерыва три гола Лео расставили все по своим местам. Первый – ракета в ближнюю девятку после импровизированной стеночки с соперником, второй – нерабочей правой, третий – эффектно над беспомощным Альмунией, четвертый – фирменное издевательство над обороной, между ног вратарю.

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"Если неописуемое – это то, что невозможно объяснить словами, то Месси уже находится на уровне неописуемого. Если футбол – это характер, голод и искусство, Месси – это футбол. Иногда Лео выглядит всемогущим, иногда Лео – это целый клуб. Messi Club Barcelona. Нынешняя Барса может разрывать соперников поэтическим коллективным футболом, в других случаях – она ​​передает нити игроку, который находится выше других. Месси – убийца, который рисует картины Пикассо. Это властелин воздушных потоков, который становится тотальным футболистом", – описывало перфоманс аргентинца мадридское издание AS.

Арсен Венгер шел на пресс-конференцией со смешанными чувствами. С одной стороны – очередное фиаско в Лиге чемпионов, с другой – игра маленького гения, котороя не оставила его равнодушным. "Месси – игрок с Playstation. Он еще молод и может достичь немыслимых вещей. Он делает невозможное. Я знаю мало исполнителей, которые могли бы забить тот четвертый мяч. Месси станет целой эпохой в футболе", – отметил французский специалист.

Через десять лет Месси все еще способен забивать столько же в одной игре, как это было против Эйбара на Камп Ноу. Кроме Арсенала, он четыре раза "выписывал" покер: Валенсия (2012), Эспаньол (2012), Осасуна (2013). А еще Лео положил пять в ворота Леверкузена в 1/8 финала Лиги чемпионов (2012). Магия, которая длится целую вечность. После матча с Арсеналом он прибил Реал в Мадриде, принеся каталонцам золотой дубль. Только эпический "автобус" Интера с Моуринью остановил Лео. Однако, он обязательно вернется ради памятной ночи на Уэмбли и многих других, не менее значимых для истории игры.

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

Барселона – Арсенал – 4:1

Голи: Месси, 21, 37, 42, 88 – Бендтнер, 18

Барселона: Вальдес – Алвес, Маркес, Милито, Абідаль (Максвел, 53) – Хави, Бускет, Кейта – Педро (Іньеста, 86), Боян (Яя Туре, 56) Месси

Арсенал: Альмуния – Санья, Вермален, Сильвестр (Эбуэ, 63), Клиши – Денилсон, Диаби – Волкот, Насри, Росицки (Эдуардо, 73) – Бендтнер

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