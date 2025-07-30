Мбаппе стал новой “десяткой” Реала. Мадридский клуб обновил информацию о номерах на новый сезон на своем официальном сайте. Предыдущий номер Мбаппе – девятый – стал вакантным, тогда как сам француз получил желанную “десятку”.

Мбаппе выиграл конкуренцию за десятый номер в Реале – Модрич "завещал" его другому игроку

Как информирует Marca, Реал начнет продавать футболки Килиана Мбаппе с номером 10 уже в среду, 30 июля. Официальный магазин на стадионе Сантьяго Бернабеу готовится ко дню высокого спроса, поскольку ожидается лавина болельщиков, желающих приобрести футболку французского нападающего, который теперь носит самый культовый номер в футболе.

Под девятым номером Мбаппе выиграл приз Пичичи и получил "Золотой бутс". Предыдущим владельцем "десятки" был Лука Модрич.