Серия А и Бундеслига в этом году уже не подарят футбол, а вот остальные чемпионаты возабновятся очень быстро.

Финал чемпионата мира в Катаре состоится 18 декабря. Игрокам придется сразу переключиться на клубный футбол без отдыха и подготовки.

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Раньше всех возвращается АПЛ. Первые матчи запланированы на Boxing Day – Тоттенхэм, Ливерпуль и Арсенал сыграют уже 26 декабря.

28 декабря возобновляется французская Лига 1. Неймар, Месси и Мбаппе понадобятся ПСЖ через 10 дней после финала Мундиаля-2022.

Ла Лига сыграет первые матчи 29 декабря, но Реалу (30 декабря) и Барселоне (31 декабря) повезло – календарь подарил грандам дополнительное время для подготовки.

После Нового года возобновятся Серия А и Бундеслига. Итальянское первенство вернется на экраны 4 января, а немецкое – 20 января топ-матчем Баварии и Лейпцига.

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