Агент форварда Барселоны Роберта Левандовски Пини Захави заявил, что его клиент отклонил предложение с контрактом в 100 млн евро за сезон.

“Барселона – его место на земле, где он чувствует себя наиболее комфортно. Кроме того, клубы в Саудовской Аравии переполнены игроками; они не знают, что с ними делать. Существуют ограничения на количество иностранцев, что ограничивает их возможности. Но Роберт все равно не хотел там играть.

"Это может быть началом конца": известный врач поставил Левандовски страшный диагноз

Год назад ему сделали конкретное предложение. Ему предложили более 100 миллионов евро за сезон. За сезон! Но он предпочел бороться за Ла Лигу и Лигу чемпионов. И почти достиг обеих целей", – цитирует Fakt Захави.

Левандовски играет за "блаугранас" с 2022 года.

"Он называет меня Педринью": Педри – о Барселоне Флика, взаимоотношениях с Рафиньей и Ямалем, особую мечту