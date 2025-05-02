Антони после перехода в Бетис превратился из посмешища в одного из самых ярких игроков второй части сезона 2024/25.

Пушка бразильца стала для "огурцов" победной в первом матче полуфинала Лиги конференций против Фиорентины (2:1).

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Бетис сделал неплохую заявку на финал турнира, где, вероятнее всего, соперником станет Челси (лондонцы разбили Юргорден 4:1). Впрочем, это может быть не единственный еврокубковый трофей Антони за сезон, информирует SportBible. Он успел сыграть 4 матча Лиги Европы за МЮ, поэтому потенциально претендует на медаль и здесь. "Дьяволы" на выезде уничтожили Атлетик (3:0) и также очень близки к финалу, где сыграют против победителя пары Тоттенхэм – Буде-Глимт.

Если Бетис и МЮ достигнут итогового успеха, то Антони станет первым футболистом в истории, который выиграл два еврокубка за сезон. 25-летний вингер "ожил" в испанской команде (6 голов и 4 ассиста в 19 матчах), напомнив, за что в свое время манкунианцы заплатили Аяксу 95+5 млн евро.

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